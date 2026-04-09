Стала известна причина пожара в квартире в псковской Черехе

Возгорание на первом этаже в многоквартирном жилом доме произошло в деревне Череха Псковского муниципального округа 8 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, возможной причиной стало неосторожное обращение с огнём.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в однокомнатной квартире выгорела комната, сама квартира и лестничные пролеты на первом и втором этажах закопчены. Двух человек эвакуировали.

К ликвидации пожара привлекались 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.