Житель Псковской области стал фигурантом дела о незаконной рубке деревьев на 850 тысяч рублей

Противоправную деятельность 20-летнего жителя Псковской области, который подозревается в незаконной рубке лесных насаждений, пресекли оперуполномоченные уголовного розыска отделения полиции по Пустошкинскому району МО МВД России «Себежский», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Предварительно установлено, что молодой человек, не имея соответствующих разрешений, в районе Пустошкинского и Забельского лесничества при помощи бензопилы в течение года спилил 72 дерева различных пород: берёзу, осину, ольху и вяз. Общий ущерб, причинённый лесному фонду, составил около 850 тысяч рублей. 

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли бензопилу, автомобиль Niva и трактор «Т-16», используемые задержанным при совершении преступления.

Злоумышленник пояснил, что нелегально заготовленную древесину он планировал реализовать населению. 

 

Следователь территориального подразделения полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

