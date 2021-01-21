Происшествия

В Псковской области подростку оторвало фалангу пальца петардой

В Порховском районе подросток серьезно повредил руку, развлекаясь с петардами 1 января. Об этом 21 января сообщила районная газета «Порховский вестник» со ссылкой на заместителя начальника полиции по оперативной работе Дмитрия Благодарьева.

ЧП произошло в деревне Мигуново Славковской волости. Мальчик 2008 года рождения в компании с товарищем находился на улице без присмотра взрослых. Петарда взорвалась у него в руках. У подростка оторвало фалангу третьего пальца левой кисти, на руке были рваные раны.

Согласно пункту 442 правил противопожарного режима, которые вступили в силу 1 января 2021 года, запрещается применение пиротехнических изделий в бытовых целях: в зданиях и сооружениях любого назначения, на объектах культурного наследия, на балконах и лоджиях, а также на территориях пожароопасных и взрывоопасных объектов – кроме хлопушек и бенгальских свечей.