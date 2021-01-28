Происшествия

Количество убийств и изнасилований сократилось в Псковской области

Итоги работы в 2020 году подведены на расширенном заседании коллегии УМВД России по Псковской области, состоявшемся 28 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, в работе коллегии, которая прошла в режиме видеоконференции, приняли участие губернатор Михаил Ведерников, руководители судебных и надзорных органов, силовых структур и ведомств, начальники подразделений и служб аппарата управления, а также территориальных ОМВД на районном уровне.

С докладом об основных результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел региона выступил начальник УМВД по региону генерал-майор полиции Алексей Овсянников. Так, по его словам, в 2020 году зарегистрировано около 9000 преступлений. При этом сократилось количество убийств, преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, изнасилований. Снизилось количество разбойных нападений, квартирных краж, а также краж автомобилей.

Между тем значительно возросло число краж и мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это в немалой степени связано со сложной эпидемиологической ситуацией, которая повлекла за собой появление у злоумышленников новых методов и способов обмана граждан, отметили в ведомстве.

На дорогах области за истекший период наблюдалось снижение количества ДТП, а также раненых в них людей. При этом возросло число погибших.

На коллегии рассмотрены и другие вопросы, касающиеся различных аспектов работы псковских стражей порядка. Заслушаны отчеты ряда руководителей территориальных органов МВД России на районном уровне. Участники заседания внесли предложения по повышению эффективности оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел области.