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Попытку контрабанды препарата «Лирика» в РФ из Эстонии расследуют в Псковской области

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Попытка контрабанды сильнодействующего вещества в Россию из Эстонии расследуется в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону. 

Видео: УМВД России по Псковской области

В Псковской области следователи следственного подразделения Межмуниципального отдела МВД России «Печорский» возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду партии сильнодействующего вещества. В совершении преступления уличена 37-летняя женщина, проживающая на территории РФ. 

Фигурантка была задержана сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области 21 июня в многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Шумилкино», через который она попыталась пронести в рюкзаке 26 блистеров лекарственного препарата «Лирика», содержащего в своём составе сильнодействующее вещество прегабалин, запрещённое к свободному перемещению через таможенную границу ЕАЭС. Злоумышленница следовала пешком из Эстонской Республики. Гражданкой этой страны она не является.

В общей сложности оперативники изъяли у фигурантки 546 капсул с прегабалином. Сейчас следователи органов внутренних дел выясняют, для чего предназначался нелегальный груз. 

Расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 1.1 статьи 226.1 УК РФ, продолжается. 

Фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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