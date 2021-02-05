Происшествия

Главврач Псковской областной больницы привлечен к ответственности из-за вертолетной площадки

Псковская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований воздушного законодательства при эксплуатации посадочных вертолетных площадок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

«Установлено, что ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» эксплуатируется посадочная площадка для экстренной доставки больных и пострадавших санитарным воздушным транспортом.

При этом, уведомление о начале деятельности на данной посадочной площадке в уполномоченный государственный орган учреждением здравоохранения не направлялось.

В этой связи Псковским транспортным прокурором в отношении главного врача учреждения здравоохранения возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации)).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 28 г. Пскова главный врач привлечен к административной ответственности в виде предупреждения. Решение суда вступило в законную силу. Нарушение устранено», - отметили в Псковской транспортной прокуратуре.