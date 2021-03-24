Происшествия

Задержанному с наркотиками псковичу назначили 420 часов обязательных работ

Жителя Псковского района обвинили в приобретении и хранении наркотиков в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

17 сентября подсудимый заказал на интернет-сайте мефедрон, затем получил sms-сообщение с данными о месте нахождения свертка и забрал наркотик массой 0,5 грамма для личного употребления. В этот же день его задержали сотрудники ОКОН Псковского линейного отдела МВД России.

Суд в качестве смягчающих наказание обстоятельств учел активное способствование раскрытию преступления. Мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов. Приговор вступил в законную силу.