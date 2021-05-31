Происшествия

В больнице с переломами: подросток на велосипеде сбил старушку на «Маяке» и скрылся

Семья пострадавшей ищет свидетелей и записи с регистраторов, велосипедисты осудили виновника ЧП.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась Александра Васильева. Параспортсменку знают далеко за пределами Псковской области, она является победительницей и призеркой крупных соревнований по настольному теннису международного и всероссийского уровня. В июне ей предстоит отбор на Паралимпиаду в Токио. Несколько дней назад в семью чемпионки пришла беда.

«На территории рынка «Маяк» 28 мая ближе к обеду мою бабушку сбил велосипедист и уехал. Ни скорую не вызвал, ничего. Бабушка упала в лужу, «неотложку» вызывал кто-то посторонний», - сообщила Александра.

Женщина 1945 года рождения живет на улице Народной и часто ходит на «Маяк» за продуктами. Перед происшествием она шла из магазина «Магнит». У общежития на нее наехал лихач на двух колесах. Он ехал прямо на нее. Окружающие кинулись врассыпную, а вот пожилая женщина сориентироваться не успела. Сейчас она лежит в городской больнице с множественными переломами, в частности, повреждены ключица и бедро. К сожалению, примет Тамара Евгеньевна запомнить не успела: стремительно налетел, еще быстрее покинул место аварии. В глаза бросился только его юный возраст.

«Полиция уже занимается, - говорит внучка пострадавшей. - Но найти человека на велосипеде без номеров и без его особых примет крайне сложно. Народу на рынке обычно много. Может быть, есть свидетели, или регистратор в машине у кого-то был включен».

У правоохранителей информации пока не сильно больше, чем у родных Тамары Евгеньевны. Сообщение в полицию поступило от медиков скорой помощи.

«Сообщили, что в больницу доставлена пожилая женщина с травмами, - рассказали в пресс-службе областного УМВД. - По предварительной информации, совершен наезд неустановленного велосипедиста. Полиция проводит проверку и устанавливает его личность».

Семья пострадавшей просит тех, кто мог быть в минувшую пятницу неподалеку от «Маяка», вспомнить, не проносился ли мимо велосипедист. Возможно, кто-то запомнил, как выглядел он сам или его велосипед. Отдельная просьба к тем, кто ехал мимо рынка или по прилегающим улицам, пересмотреть записи с регистраторов. В областном комитете по здравоохранению сообщили, что вызов на станцию скорой помощи поступил 28 мая в 12:42. Медики были на месте уже через пять минут.

Очевидцев просят обращаться по телефону 8-911-369-32-73 (Татьяна, дочь пострадавшей). В подобных случаях существенную помощь оказывает огласка. Поэтому мы призываем тех, кто обладает хотя бы крупицей информации, звонить и писать еще и в редакцию: 72-22-07, redaktor@pln-pskov.ru.

Только чудом удалось избежать трагедии, однако множественные переломы — серьезный удар и для молодого организма. Что уж говорить про 76-летнюю пенсионерку.

Представители велосообщества осудили виновника происшествия. Они обещали оказать помощь в распространении информации для поиска того, кому не место за рулем велосипеда на улицах и во дворах Пскова.

«К сожалению, среди велосипедистов встречаются люди, которые не соблюдают ПДД, чаще всего это дети и подростки, - отмечает Максим Афанасенко, организатор «Псковского велопарада» и акции «На работу на велосипеде». - Это приводит к таким печальным последствиям. То, что велосипедист скрылся с места ДТП и не оказал помощь пострадавшей женщине, ничего кроме возмущения не вызывает. Мы осуждаем такое поведение и надеемся, что виновника данного ДТП найдут, и он понесет наказание за свой поступок. Из-за подобных субъектов у людей складывается негативное отношение к велосипедистам. Мы готовы оказать помощь в распространении информации для помощи в поиске виновника ДТП. А также напоминаем, что велосипед – является транспортным средством, велосипедисты должны соблюдать правила дорожного движения».

«Сожалею, что такое случилось, надеюсь, бабушка сможет вылечиться. С поиском, конечно, поможем, - пообещал руководитель сообщества «ПсковВелоДрайв» Артем Смирнов. - Грустная ситуация, ведь велосипедистов так же, как и мотоциклистов, не любят, потому есть неадекватные личности, творящие на дорогах ужасные вещи, которые вызывают сильный общественный резонанс. И никто не замечает, сколько велосипедистов передвигаются аккуратно, не создавая остальным участникам помехи и неудобства. Отдельно стоит выделить тот момент, что это был подросток, и, вполне вероятно, его просто не научили, как правильно передвигаться на велосипеде, не говоря уже про обычную вежливость и культуру поведения в общественных местах».

Мы желаем Тамаре Евгеньевне скорейшего выздоровления, успешной реабилитации и долгих лет полноценной жизни. А виновнику аварии — очистить доброе имя псковских велосипедистов, а заодно и свою совесть, вернуть себе человеческий облик и самостоятельно прийти в больницу с цветами и извинениями, не дожидаясь по темным углам наказания.

Юлия Магера