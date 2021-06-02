Происшествия

В Палкино арестован мужчина, до смерти забивший соседа по даче

В Псковской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего), по факту смерти 3 июня в учреждении здравоохранения 34-летнего мужчины, ранее госпитализированного с черепно-мозговой травмой.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области, к преступлению причастен 40-летний сосед по даче, который вечером 1 июня пришел в дом потерпевшего, где тот находился с женой и двумя малолетними детьми, и нанес мужчине множество ударов по голове деревянной палкой. С полученными телесными повреждениями пострадавший был госпитализирован, однако вскоре скончался.

В ходе допроса задержанный пояснил, что в момент совершения преступления находился под воздействием запрещенных веществ. В настоящее время ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников, сегодня, 7 июня, потерпевший должен был отмечать день рождения в кругу семьи.