Происшествия

В Псковской области возбудили уголовное дело по факту жесткой посадки аэростата

Псковский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту жесткой посадки теплового аэростата в Великих Луках, в результате которой мужчина и женщина получили травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что вечером 12 июня тепловой аэростат класса АХ-8 «Голландец» осуществил взлет с площадки, расположенной в 7 км северо-восточнее центра Великих Лук, и отправился в сторону деревни Рыжково под управлением пилота и с находящимися на борту воздушного судна 8 пассажирами. Во время приземления аэростат совершил жесткую посадку, в результате которой корзина опрокинулась на бок и ее проволокло ветром по земле на расстояние около 70 м. В результате двое пассажиров, получили телесные повреждения в виде различных переломов нижних конечностей, рассказали в ведомстве.

«В нарушение порядка использования воздушного пространства указанным гражданам были оказаны услуги в виде вывозных полетов на тепловом аэростате за денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей за один полет с одного человека, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в сложных метеоусловиях и в перегрузочном режиме, не предусмотренном руководством по эксплуатации аэростата. осуществлен коммерческий взлет», - выяснили следователи.

В ходе проверки и расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, опрошены пилот аэростата, 6 пассажиров, в том числе двое пострадавших. В настоящее время решается вопрос о назначении судебно-медицинских и судебно-технической экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.