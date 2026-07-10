Упавшая в «заброшке» бетонная плита убила подростка в Палкинском округе

В Палкинском округе возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в заброшенном здании, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

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По данным следствия, вечером 9 июля в заброшенном помещении, расположенном на территории Палкинского округа, произошло обрушение конструкции перекрытия, в результате чего бетонная плита упала на находившегося на территории здания 13-летнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.