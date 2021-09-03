Происшествия

Безработный житель Великих Лук украл велосипед из подъезда дома

Безработный великолучанин украл велосипед из подъезда дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В полицию обратилась 32-летняя местная жительница и сообщила, что неизвестный украл из подъезда дома по улице Ставского ее велосипед. Оперативники в кратчайшие сроки смогли разыскать преступника. Им оказался 44-летний безработный великолучанин.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Расследование продолжается.

Правоохранители призывают жителей Псковской области не оставлять свои вещи без присмотра, рекомендуют купить и установить специальные средства защиты от угона.