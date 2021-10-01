Происшествия

Росгвардейцы задержали островича с признаками наркотического опьянения

Росгвардейцы задержали островича с признаками наркотического опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ОМОН управления Росгвардии по Псковской области совместно с островскими полицейскими при проведении профилактических мероприятий задержали 25-летнего жителя Острова с признаками наркотического опьянения.

При досмотре у молодого человека обнаружили полимерный пакетик с неизвестным веществом.

Мужчину привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.