За четыре месяца в Псковской области произошло 22 смертельных ДТП

С начала 2026 года в Псковской области в дорожно‑транспортных происшествиях погибли 22 человека, ещё 204 получили ранения. Такие данные за период с января по апрель привели Псковской Ленте Новостей в пресс‑службе управления МВД России по Псковской области.

В управлении МВД России по Псковской области прошло заседание Общественного совета, где обсудили комплекс мер по предупреждению детского дорожно‑транспортного травматизма в весенне‑летний период и организацию безопасного отдыха несовершеннолетних в летних лагерях региона.

С докладом по вопросам дорожной безопасности выступили заместитель начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Андрей Кабишев и инспектор по особым поручениям майор полиции Наталья Скачкова. Они уточнили, что доля аварий с участием детей составила 14% от общего числа: всего за первые четыре месяца года зарегистрировано 157 учётных ДТП.

Для профилактики происшествий Госавтоинспекция провела масштабный цикл просветительских мероприятий:194 занятия состоялись в дошкольных учреждениях, 288 в школах и центрах дополнительного образования и 29 в профессиональных колледжах.

Особое внимание участники заседания уделили организованной перевозке детей автобусами. За первые месяцы 2026 года сотрудники Госавтоинспекции рассмотрели 2770 уведомлений о планируемых перевозках, из которых 125 не рекомендовано к осуществлению из‑за выявленных нарушений или рисков.

