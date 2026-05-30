 
Происшествия

Более 700 тысяч рублей выманили мошенники у двух псковских пенсионерок

0

Под видом правоохранителей и сотрудников финансовых организаций с использованием телефонов преступники ввели в заблуждение двух пожилых жительниц Невеля и Красногородского муниципального округа, завладев их денежными средствами на общую сумму более 700 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники обещали своим собеседницам освободить их от ответственности за якобы оказание помощи террористам. Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В этой связи полиция напоминает об основных правилах безопасности. Не доверяйте неизвестным «доброжелателям». Критически относитесь ко всей информации с их стороны. И не перечисляйте деньги незнакомцам в сети! Лучший способ оградить себя от преступных посягательств разного рода махинаторов — не вступать с ними в долгий диалог. А в случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию и соответствующее банковское учреждение», - призвали в УМВД.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026