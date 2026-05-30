Более 700 тысяч рублей выманили мошенники у двух псковских пенсионерок

Под видом правоохранителей и сотрудников финансовых организаций с использованием телефонов преступники ввели в заблуждение двух пожилых жительниц Невеля и Красногородского муниципального округа, завладев их денежными средствами на общую сумму более 700 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники обещали своим собеседницам освободить их от ответственности за якобы оказание помощи террористам. Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В этой связи полиция напоминает об основных правилах безопасности. Не доверяйте неизвестным «доброжелателям». Критически относитесь ко всей информации с их стороны. И не перечисляйте деньги незнакомцам в сети! Лучший способ оградить себя от преступных посягательств разного рода махинаторов — не вступать с ними в долгий диалог. А в случае совершения в отношении вас противоправных действий незамедлительно сообщите о произошедшем в полицию и соответствующее банковское учреждение», - призвали в УМВД.