Росгвардейцы задержали жителя Пскова за кражу четырех упаковок кофе

Росгвардейцы задержали подозреваемого в хищении 28 мая в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области оперативно отреагировали на сигнал «тревога», поступивший из магазина на улице Яна Фабрициуса.

На место незамедлительно прибыл экипаж группы задержания. Росгвардейцы задержали местного жителя, который пытался похитить из торгового зала четыре упаковки кофе. Ущерб составил 3 000 рублей.

По факту происшествия проводится проверка.