В Великих Луках росгвардейцы поймали вора с поличным прямо в магазине

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя по подозрению в краже в Великих Луках 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал тревоги, который поступил из магазина на проспекте Гагарина около 19.00. Прибыв на место, они застали 50-летнего великолучанина в момент, когда он похищал кофе из торгового зала.

Сумма причинённого ущерба составила 2 245 рублей. В настоящее время по факту кражи ведётся проверка.