 
Происшествия

В Великих Луках росгвардейцы поймали вора с поличным прямо в магазине

0

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя по подозрению в краже в Великих Луках 31 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Росгвардейцы оперативно отреагировали на сигнал тревоги, который поступил из магазина на проспекте Гагарина около 19.00. Прибыв на место, они застали 50-летнего великолучанина в момент, когда он похищал кофе из торгового зала.

Сумма причинённого ущерба составила 2 245 рублей. В настоящее время по факту кражи ведётся проверка.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026