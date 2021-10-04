Происшествия

Разгромивших Финский парк псковичей привлекут к ответственности

Двух молодых людей, которые разгромили Финский парк в Пскове, привлекут к ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 23 сентября неизвестные перевернули урны и скамейки, а также железный стол для настольного тенниса в парке. Полицейские выявили подозреваемых в порче городского имущества. Ими оказались два горожанина 2001 и 2002 годов рождения. Свою вину молодые люди признали, а также пояснили, что хулиганство совершили ради веселья, понимая, что наносят своими действиями материальный ущерб.

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Псковичей привлекут к ответственности по статье 7.17 «Уничтожение или повреждение чужого имущества» КоАП РФ. Ее санкция влечет наложение административного штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей. Проверка по данному факту продолжается.