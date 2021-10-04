Опубликовано видео с признанием псковичей в вандализме в Финском парке

УМВД России по Псковской области опубликовало видеозапись с признанием двух молодых людей в вандализме, совершенном в Финском парке Пскова.
Оперативная видеосъемка. Источник: пресс-служба УМВД Росси по Псковской области
Псковичи рассказали на видеокамеру о своих незаконных действиях в Финском парке. «Ради веселья», - именно так они прокомментировали свои действия.
По их словам, они находились в парке 40 минут, и понимали, что причиняли ущерб имуществу Пскова. Молодые люди добавили, что раскаиваются в совершенном правонарушении, и готовы принести извинения администрации Пскова как собственнику имущества.
Напомним, вечером 23 сентября они перевернули урны и скамейки, а также железный стол для настольного тенниса в парке.