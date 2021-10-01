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Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове

Полиция задержала хулиганов, разгромивших на прошлой неделе Финский парк в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем профиле в Instagram.

«Справедливость есть! Найдены хулиганы, которые на прошлой неделе устроили дебош в Финском парке. Полиция изучила все данные и оперативно задержала вандалов. Благодарю правоохранительные органы за отличную работу!» - отметил он.

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Подробностями глава региона пообещал поделиться позже.