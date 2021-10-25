Происшествия

Пскович замахнулся кирпичом в сторону полицейского и попал под суд

61-летнего жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

14 сентября в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что подсудимый избил женщину. Для проверки информации сотрудник полиции выехал по указанному адресу. Когда правоохранитель приехал на место происшествия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил его головой в грудь, после чего взял в правую руку кирпич и, замахнувшись им в сторону стража порядка, высказал в его адрес словесную угрозу.

При этом подсудимый высказывал в адрес полицейского оскорбительные слова, использовал нецензурную лексику, добавили в пресс-службе судов.

Подсудимый полностью признал свою вину. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.