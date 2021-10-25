Более 65 млн рублей укрыли от налоговой на псковском предприятии

Бывший руководитель акционерного общества и его заместитель по финансам предстанут перед судом в Пскове по обвинению в налоговом преступлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
Фото: Следственный комитет РФ
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» и бывшего заместителя генерального директора по финансам – главного бухгалтера. Они обвиняются в совершении двух эпизодов сокрытия денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате недоимки, после чего уполномоченный орган применял принудительные санкции к организации.
Аналогичные противоправные действия они совершили и в 2019 году.
Таким образом, руководитель общества при соисполнительстве главбуха совершил сокрытие денежных средств на сумму почти 23 млн и 42,5 млн соответственно, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.
В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, добавили следователи.