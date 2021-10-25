Происшествия

Более 65 млн рублей укрыли от налоговой на псковском предприятии

Бывший руководитель акционерного общества и его заместитель по финансам предстанут перед судом в Пскове по обвинению в налоговом преступлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» и бывшего заместителя генерального директора по финансам – главного бухгалтера. Они обвиняются в совершении двух эпизодов сокрытия денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ недоимки, после чего уполномоченный орган применял принудительные санкции к организации.

«Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия, заручившись поддержкой главного бухгалтера, исполняющей функции по контролю за распоряжением денежных средств общества, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами через счета других организаций», - рассказали в ведомстве.

Аналогичные противоправные действия они совершили и в 2019 году.

Таким образом, руководитель общества при соисполнительстве главбуха совершил сокрытие денежных средств на сумму почти 23 млн и 42,5 млн соответственно, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, добавили следователи.