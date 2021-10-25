Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
псков лучший кофе
детские прививки польза или риск?
Концерт рок-группы «Ария»
Tele2 приглашает на работу
Секреты уюта из XIX века
выхлопные инвестиции
декодируем QR-реальность
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
зачем ванна в библиотеке
 
 
 
ещё Происшествия 25.10.2021 10:530 Мужчина вышел на лодке в Псковское озеро и пропал 25.10.2021 21:400 Житель Печор получил условный срок за заказ наркотиков из Петербурга 25.10.2021 20:270 Более 65 млн рублей укрыли от налоговой на псковском предприятии 25.10.2021 19:482 Молодому псковичу грозит лишение свободы за драку возле клуба 25.10.2021 19:210 Выявленного во время «проверочной закупки» торговца наркотиками осудили в Пскове 25.10.2021 18:200 Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников
 
 
 
Самое популярное 22.10.2021 10:259 Работу псковских предприятий могут приостановить на 3 месяца за нарушение антиковидных мер 24.10.2021 19:253 Актер Сергей Губанов высказал свое мнение о Пскове 20.10.2021 16:1249 Введение двухнедельных выходных обсуждают в администрации Псковской области 20.10.2021 23:599 Введут ли нерабочие дни в Псковской области с 23 октября, сообщил губернатор 21.10.2021 15:2425 Директор рынка «Нива» Леонид Тевосян скончался от COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Более 65 млн рублей укрыли от налоговой на псковском предприятии

25.10.2021 20:27|ПсковКомментариев: 0

Бывший руководитель акционерного общества и его заместитель по финансам предстанут перед судом в Пскове по обвинению в налоговом преступлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области. 

Фото: Следственный комитет РФ 

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Псковский электромашиностроительный завод» и бывшего заместителя генерального директора по финансам – главного бухгалтера. Они обвиняются в совершении двух эпизодов сокрытия денежных средств, за счет которых должно производится взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность по налоговым платежам и страховым взносам, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ недоимки, после чего уполномоченный орган применял принудительные санкции к организации. 

«Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия, заручившись поддержкой главного бухгалтера, исполняющей функции по контролю за распоряжением денежных средств общества, с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами через счета других организаций», - рассказали в ведомстве. 

Аналогичные противоправные действия они совершили и в 2019 году.  

Таким образом, руководитель общества при соисполнительстве главбуха совершил сокрытие денежных средств на сумму почти 23 млн и 42,5 млн соответственно, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну, добавили следователи. 

Теги: #уголовное дело #налоги #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где и как вы планируете провести объявленные нерабочие дни?
В опросе приняло участие 66 человек
25.10.2021, 21:520 Пьяного водителя «Тойоты» в Великих Луках остановили сотрудники ГИБДД 25.10.2021, 21:400 Житель Печор получил условный срок за заказ наркотиков из Петербурга 25.10.2021, 21:302 Ограничительные меры в отношении пожилых граждан усилили в Псковской области 25.10.2021, 21:200 Псковичей приглашают принять участие в интенсиве «Готов к цифре!»
25.10.2021, 21:020 Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса 25.10.2021, 20:460 Госархив Псковской области временно закроет читальные залы 25.10.2021, 20:270 Более 65 млн рублей укрыли от налоговой на псковском предприятии 25.10.2021, 20:070 Псковского актера вновь избрали в секретариат Союза театральных деятелей РФ
25.10.2021, 19:482 Молодому псковичу грозит лишение свободы за драку возле клуба 25.10.2021, 19:295 Гинцбург назвал долю тяжело переболевших COVID-19 с поддельным сертификатом о прививке 25.10.2021, 19:210 Выявленного во время «проверочной закупки» торговца наркотиками осудили в Пскове 25.10.2021, 18:572 Антикоронавирусные ограничения скорректируют в Псковской области
25.10.2021, 18:562 Стартовало интернет-голосование в рамках конкурсов красоты в Пскове 25.10.2021, 18:390 «Спецтранссервис» отремонтирует двор на Звездной 25.10.2021, 18:362 График работы псковских поликлиник в нерабочие дни озвучили в облздраве 25.10.2021, 18:271 Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Татарстане
25.10.2021, 18:200 Полученные из СМИ знания не помогли великолучанину распознать мошенников 25.10.2021, 18:000 Участок улицы Германа отремонтируют в Пскове 25.10.2021, 17:500 «Эхономика»: Об отопительном сезоне и работе аварийно-диспетчерской службы ПТС 25.10.2021, 17:453 Дмитрий Шахов: Вакцинация должна проводится в строгом соответствии с законом
25.10.2021, 17:350 Построить граффити-город предложила псковская школьница 25.10.2021, 17:257 Экс-проректора ПсковГУ оштрафовали за злоупотребление полномочиями 25.10.2021, 17:190 Систему видеонаблюдения монтируют у памятника «Зарождение Знамени Победы» в Идрице 25.10.2021, 17:096 Большинство участников опроса ПЛН выступили против награждения Пересильд за полет в космос
25.10.2021, 17:0710 Финалистки «Мисс Псков 2021» устроили фотосессию на подземной парковке 25.10.2021, 17:000 ВТБ: Треть российских семей к 2025 году улучшат жилищные условия с помощью ипотеки 25.10.2021, 16:552 Более 20 групп в детсадах Псковской области закрыли на карантин из-за COVID-19 25.10.2021, 16:495 Регионы получат право принимать решения о создании частных кладбищ и крематориев
25.10.2021, 16:280 Повреждения на железнодорожных путях обнаружила прокуратура в Великолукском районе 25.10.2021, 16:152 Момент гибели известного художника в бассейне попал на видео 25.10.2021, 16:0414 Путин поручил губернаторам запретить работу кафе и ресторанов ночью 25.10.2021, 16:013 Стал известен победитель торгов на установку новых светофоров в Пскове
25.10.2021, 15:480 Глава Псковского облсовпрофа пожелал таможенникам успехов в нелегкой работе 25.10.2021, 15:450 Пскович замахнулся кирпичом в сторону полицейского и попал под суд 25.10.2021, 15:320 До 10 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 октября 25.10.2021, 15:151 Начинать и завершать сессию исполнением гимна региона предложил Александр Котов
25.10.2021, 15:080 Псковичка отправится в колонию за поножовщину из-за ревности 25.10.2021, 15:057 В облздраве заявили о необходимости прививать от коронавируса 3,5 тысячи человек в сутки 25.10.2021, 14:550 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет. ВИДЕО 25.10.2021, 14:440 График вывоза ТКО в Локнянском районе изменится с 1 ноября
25.10.2021, 14:342 Численность Молодежного парламента сократится по аналогии с областным Собранием депутатов 25.10.2021, 14:271 Школьница из Опочки победила на всероссийской олимпиаде по краеведению 25.10.2021, 14:140 ПСБ повышает ставки по вкладам 25.10.2021, 14:070 Псковичей просят вызывать врача через колл-центр
25.10.2021, 13:440 Минпросвещения не планирует переводить школьников на дистанционку после каникул 25.10.2021, 13:390 Две дороги отремонтировали в Псковском районе за 13,5 млн рублей 25.10.2021, 13:328 Инкубационный период коронавируса значительно сократился — Марина Гаращенко 25.10.2021, 13:130 Четыре автобуса изменили маршруты движения из-за ремонта дороги в Пскове
25.10.2021, 13:1110 «Зону долечивания» пациентов с коронавирусом развернули в Псковской горбольнице 25.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 25.10.2021, 13:000 Страховщика пенсионных накоплений могут сменить псковичи до 1 декабря 25.10.2021, 12:5219 Марина Гаращенко: 90% госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 не были привиты
25.10.2021, 12:480 В Псковской области мужчина получил условный срок за оплату товаров фальшивками 25.10.2021, 12:450 Фарфоровая история: Чаепитие в сердце Пскова 25.10.2021, 12:380 «Беседка»: Марина Гаращенко о ситуации с коронавирусом в Псковской области. ВИДЕО 25.10.2021, 12:350 Роботы начали доставлять посылки Почты России. ВИДЕО
25.10.2021, 12:310 Прокуратура заставила подрядчика завершить капремонт крыши в Дедовичах 25.10.2021, 12:160 Псковичей приглашают написать «Большой этнографический диктант» 25.10.2021, 12:023 К проблемам детсадов городских окраин намерен привлечь внимание Алексей Севастьянов 25.10.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Мариной Гаращенко
25.10.2021, 11:530 Двух египтян осудили за незаконное пересечение границы в Пыталовском районе 25.10.2021, 11:406 Интерактив: Что пора демонтировать на улице Рокоссовского? 25.10.2021, 11:340 Еще два человека в Псковской области стали жертвами коронавируса 25.10.2021, 11:311 Александр Котов поблагодарил таможенников за весомый вклад в развитие экономики страны и региона
25.10.2021, 11:2010 Пять храмов обворовали летом в Псковской области 25.10.2021, 11:130 ВТБ начал прием заявок по возобновляемой программе для бизнеса ФОТ 3.0 25.10.2021, 11:110 График приема врачей амбулаторного центра изменился в псковской инфекционке 25.10.2021, 11:101 Путин поручил обеспечить работающим россиянам два выходных на вакцинацию от COVID-19
25.10.2021, 11:060 «Постскриптум»: О коронавирусных ограничениях, мобильной связи и полетах в Египет 25.10.2021, 10:591 Более 40 пьяных водителей задержали псковские сотрудники ГИБДД за неделю 25.10.2021, 10:530 Мужчина вышел на лодке в Псковское озеро и пропал 25.10.2021, 10:4818 Два православных храма построят в Пскове
25.10.2021, 10:432 Псковичку накажут за оскорбление полицейского на вокзале 25.10.2021, 10:390 Небезопасную крупу не пропустили через границу в Псковской области 25.10.2021, 10:380 Печорский суд вынес приговоры брату и сестре за кражи 25.10.2021, 10:3311 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru