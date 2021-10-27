Происшествия

Вандалы разрушили ограждение на новой площадке в Псковском районе

Очередной факт вандализма произошел на площадке в деревне Родина Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

«Буквально вчера состоялась приемка дворовой территории по улице Набережная, дом №4, благоустроенной по реализации федеральной программы "Формирование комфортной городской среды"», - отметили в администрации района. ⁣На следующий день вандалы повредили ограждение на отремонтированной площадке.

Местных жителей призвали уважительно относиться к имуществу, установленному для комфорта горожан, соблюдать чистоту и порядок.