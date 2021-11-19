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Полиция установила водителя, устроившего заезд по цепным мостам в Острове

Полиция установила водителя, устроившего заезд по цепным мостам в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«В Острове полицейские оперативно установили водителя. Им оказался 23-летний местный житель. Молодой человек будет привлечен к административной ответственности за движение по пешеходному мосту, езду без права управления транспортным средством и без государственных номеров», - отметили в ведомстве.

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Напомним, очевидцы в социальных сетях рассказали, что нетрезвые мужчина и подросток катались по памятнику архитектуры, а затем, «врубив музыку, танцевали на мосту».