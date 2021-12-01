Происшествия

Жилой дом и три хозпостройки сгорели в Красногородском районе

Жилой дом с тремя хозяйственными постройками сгорел в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожар произошел вчера, 2 декабря, в 16.31, в деревне Люмжево Красногородского района. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в жилом доме.

Кроме того, еще один пожар произошел вчера в 9.11 в деревне Логуново Пустошкинского района. Здесь выгорела изнутри кабина автомобиля «КАМАЗ». Причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы автомашины.

Сегодня, 3 декабря, в 0.13 загорелся сарай на улице Киселева в Пскове. Строение полностью выгорело изнутри. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

По той же причине сгорело бесхозное строение в деревне Боркино Порховского района. Сотрудники МЧС приняли вызов в 1.48.