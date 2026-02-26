 
Происшествия

Жилой дом горел в Великих Луках из-за замыкания электропроводки в светильнике на крыльце

0

Жилой дом горел в Великих Луках 25 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В 11:01 на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках в жилом доме на 2 семьи, в одной из квартир огонь повредил крыльцо, в общем чердачном помещении повреждена обрешетка кровли.

Предположительно, причиной стало короткое замыкание электропроводки в светильнике на крыльце дома.

Возгорание ликвидировали 13 специалистов МЧС России и пять единиц техники. Спасены две квартиры, два жилых дома и три хозяйственные постройки.

