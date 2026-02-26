 
Происшествия

Петербуржец незаконно зарегистрировал двух иностранцев в Псковском округе

0

В Печорах и Псковском муниципальном округе полиция выявила факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в феврале текущего года на территории Псковского муниципального округа 26-летний безработный житель Санкт-Петербурга фиктивно поставил на миграционный учет двух иностранных гражданин без фактического их пребывания по месту регистрации.

А в городе Печоры ранее судимая местная жительница 1987 года рождения фиктивно поставила на миграционный учет иностранца, тоже без фактического его пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026