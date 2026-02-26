Петербуржец незаконно зарегистрировал двух иностранцев в Псковском округе

В Печорах и Псковском муниципальном округе полиция выявила факты фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в феврале текущего года на территории Псковского муниципального округа 26-летний безработный житель Санкт-Петербурга фиктивно поставил на миграционный учет двух иностранных гражданин без фактического их пребывания по месту регистрации.

А в городе Печоры ранее судимая местная жительница 1987 года рождения фиктивно поставила на миграционный учет иностранца, тоже без фактического его пребывания по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.