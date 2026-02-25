В Псковском округе разыскивают мужчину с июля 2025 года

Михаила Никитина, 1937 года рождения, объявили в розыск в Псковском округе с 4 июля 2025 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ОМВД России по округу.

Фото: ОМВД России по Псковскому округу

По информации полиции, Михаил Никитин ушел в лес и с тех пор не вернулся. Проживал он по адресу: село Карамышево, Псковский округ.

Приметы разыскиваемого: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой. На момент исчезновения был одет в серую куртку и резиновые сапоги, при себе имел велосипед зеленого цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Михаила Никитина, обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: деревня Уграда, дом 19.

Контактный телефон: 593-300.