Пскович получил срок за избиение отца 12 килограммовой гантелей

Суд приговорил псковича к лишению свободы за нанесение телесных повреждений своему отцу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Псковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ).

Установлено, что 16 апреля 2025 года между мужчиной и его отцом произошел конфликт, в ходе которого осужденный нанес потерпевшему удары в область головы и туловища, в том числе гантелей весом 12 кг в область грудной клетки, чем причинил ему телесные повреждения, повлекшие тяжкий, опасный для жизни вред здоровью человека.

Подсудимому назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 7 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы.

