Происшествия

Пьяный пскович ударил ножом соседа, защищая честь супруги

Пьяный пскович ударил ножом соседа, защищая честь супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

Следствие показало, что 22 октября 54-летний житель Псковского района вместе с соседом у себя дома распивал спиртное в деревне Дворец. В ходе застолья между мужчинами возникла ссора из-за того, что гость позволил себе оскорбительные выражения в адрес супруги хозяина.

В ходе конфликта нарушитель взял со стола кухонный нож и нанес им один удар потерпевшему в область груди. Тем самым пскович нанес легкий вред здоровью собутыльника.

Уголовное дело направили мировому судье Псковского района для рассмотрения по существу. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 2 лет за совершение преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ.