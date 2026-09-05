Вандалы повредили звуковое оборудование новой инсталляции на Летней эстраде в Великих Луках

Неизвестные повредили звуковое оборудование новой городской инсталляции на Летней эстраде в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

Вандалы вырвали микрофон, входящий в состав звуковой системы.

Из-за повреждения инсталляция в настоящее время работает не в полном объёме. Специалистам предстоит восстановить оборудование, чтобы вернуть ей предусмотренный функционал.

Новая инсталляция была создана для жителей и гостей города и стала одним из элементов благоустроенного пространства Летней эстрады.