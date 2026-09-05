 
Происшествия

Вандалы повредили звуковое оборудование новой инсталляции на Летней эстраде в Великих Луках

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Неизвестные повредили звуковое оборудование новой городской инсталляции на Летней эстраде в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города. 

Фото: администрация Великих Лук

Вандалы вырвали микрофон, входящий в состав звуковой системы.

Из-за повреждения инсталляция в настоящее время работает не в полном объёме. Специалистам предстоит восстановить оборудование, чтобы вернуть ей предусмотренный функционал.

Новая инсталляция была создана для жителей и гостей города и стала одним из элементов благоустроенного пространства Летней эстрады.

«К сожалению, уже спустя непродолжительное время после её установки оборудование подверглось повреждению. Подобные случаи наносят ущерб не только городскому имуществу, но и самим жителям, для которых создаются современные общественные пространства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Если вы стали свидетелем повреждения оборудования или располагаете информацией, которая может помочь установить виновных, просьба сообщить об этом в соответствующие службы», - сказали в администрации.

 

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