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56-летняя жительница Островского округа осуждена на семь лет за убийство соседа ударом ножа в ягодицу

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Островской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летней жительницы Островского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Приговором Островского городского суда она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 15 декабря 2025 года женщина, находясь в алкогольном опьянении на кухне жилого дома в деревне Демешкино, в ходе бытового конфликта нанесла пришедшему в гости соседу не менее одного удара ножом по задней поверхности тела в область правой ягодицы, повредив правую внутреннюю подвздошную вене, в результате чего мужчина скончался на месте от кровопотери.

Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя и назначил за совершенное преступление наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С подсудимой в пользу дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

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