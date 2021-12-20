Происшествия

Группу иностранцев задержали на границе в Печорском районе

Псковские пограничники задержали иностранцев, которые попытались незаконно пересечь границу России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального Пограничного управлении ФСБ России.

Трое иностранных граждан следовали через лес в районе деревни Паниковичи Печорского района, так они пытались незаконно попасть в Эстонию.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Молодых людей привлекли к административной ответственности в виде штрафа и поместили в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы страны.