Происшествия

Организаторов миграционного канала из Белоруссии осудят в Псковской области

Организовавших миграционный канал из Белоруссии россиян осудят в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной прокуратуре.

Два россиянина и белорус нарушили закон по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ. В ходе расследования установлено, что на протяжении 2020 и 2021 годов обвиняемые, действуя по предварительной договоренности, помогали незаконно пересекать государственную границу России иностранцам со стороны Белоруссии.

За денежное вознаграждение они с помощью проводника проводили мигрантов вне пунктов пропуска и пограничного контроля, как правило, по лесным массивам Себежского района. На территории России их встречали соучастники, которые на автомобилях тайно вывозили иностранных граждан в другие регионы. Незаконно полученные деньги участники преступной группы распределяли между собой.

Теперь каждому из них грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Аналогичное нарушение совершал гражданин Белоруссии в Невельском районе. Установлено, что в январе и феврале обвиняемый за плату, соблюдая конспирацию, перевез на автомобиле с территории сопредельного государства гражданина Грузии и четырех граждан Молдовы. Их также привлекли к ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Организатору миграции грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.