Происшествия

В Пскове безработный отобрал у пенсионерки сумку с продуктами

Псковские полицейские задержали мужчину, которого подозревают в грабеже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении МВД России.

По версии следствия, вечером 27 декабря у дома по улице Советской Армии к 74-летней псковичке сзади подбежал незнакомец. Он толкнул ее и вырвал у пенсионерки сумку с продуктами, кошельком и банковской картой, а затем скрылся. Позднее с похищенной карты злоумышленник снял около двух тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции №2 УМВД получили сообщение о случившемся, провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель Псковского района 2001 года рождения, которого ранее уже судили за грабеж. Нарушителя обыскали и изъяли у него украденную банковскую карту.

Сейчас в отношении преступника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 «Грабеж», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.