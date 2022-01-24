Происшествия

Порхович, закопавший убитого знакомого в лесу, предстанет перед судом

Порховский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Порховского района, которого обвиняют в разбое и убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

3 января 2021 года обвиняемый находился в лесу со своими знакомыми. Он знал о том, что у потерпевшего есть при себе деньги. Из-за этого мужчина напал на своего знакомого и нанес ему удары по лицу и телу. Затем он обыскал карманы потерпевшего и забрал более 10 тысяч рублей.

На следующий день, 4 января, избитый находился дома у подсудимого. Там между ними произошла ссора, в ходе которой потерпевший оскорбил обвиняемого и его знакомую. В результате конфликта подсудимый ударил потерпевшего в грудь тупым предметом, а затем - в область шеи. Шею потерпевшего мужчина сдавил рукой и держал до тех пор, пока последний не перестал подавать признаки жизни.

Затем порхович переместил труп в лесной массив, где закопал его.

Порховский районный суд рассмотрит уголовное дело по части 2 статьи 162 и части 1 статьи 105 УК РФ.