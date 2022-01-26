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Контрабанду более 50 тысяч пачек сигарет пресекли в Острове

Сотрудники Псковской таможни в городе Острове пресекли перемещение 50,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Сотрудники таможни остановили для проверки автомобиль ГАЗ. При осмотре грузового отсека они обнаружили 102 коробки с сигаретами белорусского производства. Товаросопроводительных документов на продукцию водитель не предъявил.

Продукцию передали в ОМВД России по Островскому району для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Предварительная стоимость изъятых табачных изделий превысила 2,5 миллиона рублей.

В результате в отношении водителя составили три протокола об административных нарушениях: по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (отсутствие страхового полиса), части второй статьи 12.3 КоАП РФ (перемещение товаров без документов) и по части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, незарегистрированным в установленном порядке). Государственные номера и свидетельство о регистрации транспортного средства у водителя изъяли.

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«За прошедшую неделю сотрудники мобильной группы таможни выявили две партии белорусских сигарет, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Обе партии перемещались в транспортных средствах с сомнительной регистрацией», - отметил начальник отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Альберт Скосырев.