Происшествия

Контрабанду сигарет на машине с поддельными номерами выявили в Опочецком районе

Сотрудники Псковской таможни в Опочецком районе пресекли перемещение 49 тысяч пачек сигарет без акцизных марок РФ на автомобиле с поддельными номерами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Сотрудники мобильной группы и оперативного подразделения таможни на участке автодороги Е95 остановили транспортное средство для проверки. При осмотре грузового отсека автомобиля ГАЗ они обнаружили 99 коробок с сигаретами, произведенными в Республике Беларусь. Товаросопроводительных документов на продукцию у водителя не оказалось. Кроме того, у него отсутствовали и документы на транспортное средство.

Сигареты передали в территориальное подразделение МВД России для принятия мер в рамках имеющихся полномочий. Предварительная стоимость изъятых табачных изделий превысила 2,5 миллиона рублей.

В результате в отношении водителя составили два протокола об административных правонарушениях: по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками) и по части 1.1 статьи 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не незарегистрированным в установленном порядке).