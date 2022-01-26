Происшествия

Житель Ленобласти ударил ножом псковскую пенсионерку за отказ в ночлеге

Прокуратура Псковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего жителя Ленинградской области, который совершил серию преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Следствие установило, что мужчина вечером в середине октября 2021 года приехал в деревню Дубоновичи, где распивал спиртное со своим знакомым. Ночью он ушел от приятеля и в одном из домов совершил кражу на сумму 2800 рублей. Злоумышленник похитил велосипед, насос и нож. На велосипеде он поехал в соседнюю деревню Струбач, где незаконно проник в один из домов, сломав запорное устройство на входной двери и остался там на ночь.

Кроме того, вечером следующего дня, будучи пьяным, мужчина устроил на улице скандал с пенсионеркой, проживавшей в тот момент на даче в деревне Струбач. Причиной ссоры стало то, что женщина не впустила его ночью в дом, когда он стучал в дверь. Во время конфликта обвиняемый нанес ей ранее похищенным ножом удар в грудь. В результате, по заключению эксперта, он причинил тяжкий вред здоровью. После случившегося злоумышленник вернулся в дом, где ранее ночевал. Там его задержали сотрудники полиции.

Мужчина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пенсионерке, краже чужого имущества из дачного дома, а также в незаконном проникновении в чужое жилище по пункту «з» части 2 статьи 111, пункту «а» части 3 статьи 158, части 1 статьи 139 УК РФ. Санкция части 2 статьи 111 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.