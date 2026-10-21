Полиция показала, что пскович делал с девочкой в лифте дома в Петербурге

В Сети появилось видео с камеры, установленной в лифте дома, где пскович, по предварительной информации, пытался похитить петербургскую школьницу. Запись 21 октября опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Видео: Ирина Волк / Мах

В минувшее воскресенье около семи часов вечера в полицию позвонила взволнованная жительница дома 36 по Советскому проспекту в Санкт-Петербурге, которая сообщила, что в подъезде неизвестный напал на девятилетнюю школьницу. Незамедлительно прибывшие на место преступления полицейские установили, что вместе с девочкой в лифт зашел мужчина. Применив к ребенку физическую силу, он вытолкнул школьницу на лестничную площадку девятого этажа. На шум и крики выбежала соседка, которая спугнула нападавшего, после чего тот скрылся. Девочке потребовалась медицинская помощь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого во 2-м Рабфаковском переулке. Им оказался 38-летний уроженец Псковской области. Фигурант доставлен в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 126 УК РФ.