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Островича арестовали по подозрению в серии краж

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Сотрудники УМВД России по городу Пскову раскрыли серию краж из торговых предприятий областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с августа по октябрь из торговых залов ряда магазинов Пскова на улицах Юбилейной, Леона Поземского, в Пожарном переулке совершили кражи продуктов, кофе и средств личной гигиены. Ущерб уточняется.

Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый житель Островского муниципального округа, молодой человек 2002 года рождения. В настоящее время ему вменяется совершение четырех краж из магазинов Пскова. Уголовные дела возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 «Кража» УК РФ. Островичу грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сейчас устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению и других подобных преступлений.

В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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