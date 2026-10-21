Псковича арестовали по обвинению в похищении девятилетней девочки

Невский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Терёхина, обвиняемого в похищении несовершеннолетней девочки (пункт «д» части 2 статьи 126 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов Северной столицы. В СК ранее уточняли, что мужчина - 38-летний уроженец Псковской области.

Фото и видео: страница судов и УСД города Санкт-Петербурга / «ВКонтакте»

Следствие полагает, что 18 октября около 21.10 мужчина, находясь в лифте дома 36 по Советскому проспекту, намереваясь похитить, напал на девятилетнюю школьницу. Схватив девочку за шею и голову, вытолкнул ребенка на лестничную площадку девятого этажа. Как сообщалось ранее, на шум и крики выбежала соседка, которая спугнула нападавшего, после чего тот скрылся.

Девочке потребовалась медицинская помощь. В пресс-службе судов отметили, что ей были приченены моральные страдания, физическая боль и телесные повреждения в виде множественных поверхностных травм шеи.

На следующий день Андрея Терёхина задержали, ему предъявлено обвинение. Вину мужчина признал. В суде против меры пресечения возражал, просил избрать иную, более мягкую.

Суд арестовал мужчину до 18 декабря.