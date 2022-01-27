Происшествия

За угрозу убийством молотком житель Куньинского района предстанет перед судом

Прокуратура Куньинского района утвердила обвинение и направила в суд дело в отношении местного жителя за угрозу убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Так, 5 декабря 2021 года около 2.00 мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей знакомой в деревне Пухново, и между ними возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры, длившейся не менее двух часов, обвиняемый, находясь в эмоционально возбужденном, агрессивном состоянии размахивал над головой женщины молотком со словами «Я тебя убью! Я разобью молотком тебе голову!». Кроме того, злоумышленник нанес ей один удар ладонью по щеке, от чего потерпевшая почувствовала физическую боль.

Женщина восприняла действия своего знакомого и угрозу убийством, так как опасалась за жизнь и здоровье, поскольку мужчина был пьяным, вел себя неадекватно и агрессивно. Обвиняемый, будучи физически сильнее ее, приближался к ней с молотком в руке, а заступиться за женщину было некому. Помимо этого, ей было известно, что ранее его судили за преступление против жизни и здоровья.

Мужчина своими умышленными действиями совершил преступление (ч. 1 ст. 119 УК РФ, санкция которой предусматривает наказание в виде обязательных работ на до 480 часов, либо ограничения свободы до двух лет, либо принудительных работ до двух лет, либо ареста до шести месяцев, либо лишения свободы до двух лет).