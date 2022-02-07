Происшествия

В Пскове девушку подозревают в обороте «дизайнерского» наркотика

23-летнюю уроженку города Пскова задержали вблизи железнодорожных путей в Псковской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

Девушку доставили в дежурную часть, в ходе личного досмотра при присутствии понятых у нее в личных вещах обнаружили 50 свертков с порошкообразным веществом белого цвета с желтоватым оттенком. Согласно заключению экспертно-криминалистического исследования, это был мефедрон, также известный, как «дизайнерский» наркотик, массой 12 грамм, что является крупным размером.

Полицейские установили, что девушка забрала из тайника синтетический наркотик и незаконно хранила расфасованную партию с целью сбыта для неопределенного круга лиц. Довести противоправное деяние маме двух несовершеннолетних детей не удалось. Ее деятельность пресекли сотрудники транспортной полиции.

Следственное отделение Псковского ЛО МВД России на транспорте возбудило в отношении злоумышленницы уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Максимальная санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы до двадцати лет.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.