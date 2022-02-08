Происшествия

Пскович нашел в урне банковскую карту и оплатил ею покупки

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за кражу с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В декабре мужчина нашел в урне на улице банковскую карту с системой бесконтактной оплаты. Обвиняемый решил попробовать оплатить ею свои покупки. За два часа он потратил 40 000 рублей, приобретая товары в различных торговых точках города.

Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи обвинения предусматривает лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.