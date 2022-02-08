Происшествия

Пскович отправился в колонию за похищение женщины

Псковский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в похищении с применением насилия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 29 сентября 2020 года в период с 4.30 до 5.40 злоумышленник находился у дома знакомой ему женщины. Там он решил похитить ее. Мужчина прошел в дом, нанес женщине не менее трех ударов руками по голове. «Так, он подавил ее волю к сопротивлению, а затем заставил выйти потерпевшую из дома и сесть на заднее пассажирское сиденье автомобиля такси», - говорится в сообщении.

Против воли и желания женщины, нарушая ее право на свободу и личную неприкосновенность, на автомобиле, водитель которого не был осведомлен о преступных намерениях, пскович привез потерпевшую к себе домой. Однако та, воспользовавшись временным отсутствием контроля со стороны похитителя, смогла скрыться.

Обнаружив отсутствие знакомой, мужчина снова отправился к ней домой. В этот раз он нанес женщине не менее двух ударов руками по лицу, заставил выйти из дома и сесть на заднее пассажирское сиденье автомобиля такси. После прибытия подсудимый отвел потерпевшую к себе домой.

Во время принудительного удержания потерпевшей он нанес ей не менее сорока двух ударов руками, ногами и металлической кочергой. Ее преступник использовал в качестве оружия и нанес удары по лицу, телу, рукам и ногам жертвы. Кроме того, он высказал в адрес женщины словесную угрозу убийством: «Я тебя убью!».

Сотрудники полиции пресекли преступные действия 30 сентября 2020 года в 15.15. Мужчина вину в совершении преступления не признал и пояснил, что потерпевшая ехала с ним добровольно.

Суд признал его виновным в совершении преступления по пунктам «в, г» части 2 статьи 126 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 3 месяца. По совокупности с приговором Псковского городского суда от 17 марта 2020 года мужчина получил 5 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.