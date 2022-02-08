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Неэксплуатируемое строение горело на Октябрьском проспекте в Великих Луках

10.02.2022 07:35|ПсковКомментариев: 0

Неэксплуатируемое строение горело на Октябрьском проспекте в Великих Луках 9 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 16:13. В пристройке строения огонь повредил кровлю на площади 8 квадратных метров. В результате пожара помещение было закопчено. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи

В тот же день в 17:06 на улице Пролетарской в деревне Усть-Долыссы Невельского района горела хозяйственная постройка. Огонь повредил стропильную систему чердака и кровлю на площади 16 квадратных метров. Предполагается, что пожар произошел из-за неисправности дымовой трубы.

Теги: #великие луки #МЧС #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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