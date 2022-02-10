Молодого человека со шрамом над бровью разыскивают в Пскове

Валентина Киселева 2000 года рождения разыскивают в Пскове. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: группа «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»
Ранее мать молодого человека сообщила, что с 6 октября по 1 декабря 2021 года он лежал в больнице в Пскове. Затем, 1 декабря, написал ей сообщение о том, что к концу декабря приедет в Москву, и связь с ним наладится. Однако больше он не появился, а телефон с тех пор выключен. Может находиться в Псковской или Московской областях, добавила женщина.
Сообщить информацию о местонахождении Валентина Киселева можно по номеру телефона инфорга Марии Мусяка 89212181744.