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Молодого человека со шрамом над бровью разыскивают в Пскове

Валентина Киселева 2000 года рождения разыскивают в Пскове. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Ранее мать молодого человека сообщила, что с 6 октября по 1 декабря 2021 года он лежал в больнице в Пскове. Затем, 1 декабря, написал ей сообщение о том, что к концу декабря приедет в Москву, и связь с ним наладится. Однако больше он не появился, а телефон с тех пор выключен. Может находиться в Псковской или Московской областях, добавила женщина.

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Сообщить информацию о местонахождении Валентина Киселева можно по номеру телефона инфорга Марии Мусяка 89212181744.