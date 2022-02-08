Происшествия

Не вернувшегося из больницы молодого человека ищут в Пскове

Не вернувшегося из больницы молодого человека ищут в Пскове. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

Мать Валентина Киселева 2000 года рождения сообщила, что с 6 октября по 1 декабря 2021 года он лежал в больнице в Пскове. Затем, 1 декабря, молодой человек написал матери сообщение о том, что к концу декабря приедет в Москву, и связь с ним наладится. Однако больше он не появился, а телефон с тех пор выключен.

Может находиться в Псковской или Московской областях, добавила женщина.

Сообщить информацию о месте нахождения Валентина Киселева можно по телефону 89602391681.