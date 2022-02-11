Происшествия

Мужчину осудили в Порховском районе за убийство по неосторожности

Порховский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ночью 20 октября в квартире, расположенной в деревне Волышово Порховского района, обвиняемый поссорился со знакомым. В ходе конфликта он несколько раз ударил потерпевшего кулаками и ногами по голове и телу, полученные травмы привели к смерти мужчины.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.